Samantha Curcio e Alessio Ceniccola UeD | “è finita” | il gesto inequivocabile

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 luglio 2021) Arrivata la segnalazione sul corteggiatore di UeD e poi fidanzato dii fan sono rimasti di sasso. Nelle foto in questioneimmortalato in atteggiamenti equivoci con una donna che non era la sua compagna durante una serata romana. Vero è che già da qualche giorno la coppia nata a Uomini e Donne non condivideva gli stessi spazi ma si pensava ai soliti impegni di lavoro invece quello ha scatenato il gossip. I due sono intervenuti subito per spiegare. L’ex tronista ha detto di conoscere bene la ragazza con la quale è stato immortalato: “È ...