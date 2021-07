Saad Hariri ha rinunciato a formare un governo in Libano (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo nove mesi di trattative, nonostante le pressioni internazionali e in mezzo a una crisi politica ed economica sempre più grave Leggi su ilpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo nove mesi di trattative, nonostante le pressioni internazionali e in mezzo a una crisi politica ed economica sempre più grave

Advertising

FrancePeloso : RT @ilpost: Saad Hariri ha rinunciato a formare un governo in Libano - gemin_steven98 : RT @ilpost: Saad Hariri ha rinunciato a formare un governo in Libano - ilpost : Saad Hariri ha rinunciato a formare un governo in Libano - P_risks : RT @Michele_Arnese: L'ex primo ministro Saad Hariri ha rinunciato a formare un nuovo governo in Libano, accusando il presidente Michel Aoun… - Michele_Arnese : L'ex primo ministro Saad Hariri ha rinunciato a formare un nuovo governo in Libano, accusando il presidente Michel… -