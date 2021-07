Raccolta fondi di $800 milioni per Revolut la renderà la più grande fintech della Gran Bretagna (Di venerdì 16 luglio 2021) La super app finanziaria in più rapida ascesa del Regno Unito è stata valutata 33 miliardi di dollari, il che la rende più preziosa di NatWest e della maggior parte delle società FTSE-100 Secondo Sky News, Revolut dovrebbe annunciare una Raccolta fondi di 800 milioni di dollari che la renderà una delle società fintech più preziose in Europa di sempre. Il round di finanziamento ha visto la partecipazione di prolifici investitori tecnologici tra cui Vision Fund della multinazionale giapponese SoftBank e Tiger Global Management con sede a New York, con ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 16 luglio 2021) La super app finanziaria in più rapida ascesa del Regno Unito è stata valutata 33 miliardi di dollari, il che la rende più preziosa di NatWest emaggior parte delle società FTSE-100 Secondo Sky News,dovrebbe annunciare unadi 800di dollari che launa delle societàpiù preziose in Europa di sempre. Il round di finanziamento ha visto la partecipazione di prolifici investitori tecnologici tra cui Vision Fundmultinazionale giapponese SoftBank e Tiger Global Management con sede a New York, con ...

Advertising

IlContiAndrea : Che poi la raccolta fondi #ScenaUnita per i lavoratori dello spettacolo è stata fatta con la massima trasparenza e… - enpaonlus : Reggio Emilia, raccolta fondi per salvare la cagnolina Penny - Carmela_oltre : RT @RedattoreSocial: #Accessibilità alle cure, percorso ad ostacoli per le persone con #disabilità. Raccolta fondi dell’Istituto Serafico (… - RedattoreSocial : #Accessibilità alle cure, percorso ad ostacoli per le persone con #disabilità. Raccolta fondi dell’Istituto Serafic… - robertomauri15 : Dopo tutto questo tempo, la battaglia non è ancora finita e le spese legali stanno lievitando. Abbiamo bisogno del… -