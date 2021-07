Precipita dal balcone mentre annaffia le piante | muore 66enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un tragico incidente domestico ha causato la morte di un uomo di 66 anni nella mattinata di oggi a Pontecagnano Faiano. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, la vittima ha perso l’equilibriocurava leo faceva manutenzione sul. Forse i sandali che indossava come calzature non lo hanno aiutato ed è caduto giù dal terzo piano. Mortale l’impatto con il terreno. Per lui inutili i soccorsi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.