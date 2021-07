Nessuna delusione dallo Xiaomi Mi 12: primi indizi favorevoli (Di venerdì 16 luglio 2021) Lo Xiaomi Mi 12 potrebbe essere apparso nel database IMEI (International Mobile Equipment Identity), ed essere stato identificato con il codice 2112123AC. Paras Guglani lo ha comunicato su Twitter, facendo venire fuori molte altre indiscrezioni a riguardo. Il device potrebbe essere equipaggiato con il processore Snapdagon 895 ed avere una fotocamera posteriore da 200MP (contro i 108MP della precedente generazione). Lo schermo subirà ulteriori miglioramenti, e corrispondere ad un pannello LTPO con capacità di garantire un refresh rate variabile (1 a 120Hz). Xiaomi 2112123AC, Oppo CPH2349, VIVO Y7X Spotted on IMEI databaseLearn more ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) LoMi 12 potrebbe essere apparso nel database IMEI (International Mobile Equipment Identity), ed essere stato identificato con il codice 2112123AC. Paras Guglani lo ha comunicato su Twitter, facendo venire fuori molte altre indiscrezioni a riguardo. Il device potrebbe essere equipaggiato con il processore Snapdagon 895 ed avere una fotocamera posteriore da 200MP (contro i 108MP della precedente generazione). Lo schermo subirà ulteriori miglioramenti, e corrispondere ad un pannello LTPO con capacità di garantire un refresh rate variabile (1 a 120Hz).2112123AC, Oppo CPH2349, VIVO Y7X Spotted on IMEI databaseLearn more ...

