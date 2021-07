Nascite record di cicogne bianche in Calabria : 96 esemplari da 31 coppie (Di venerdì 16 luglio 2021) Ben 96 cicogne bianche nate quest'anno da 31 coppie, 16 nati in più rispetto al 2020, nonostante il numero di coppie sia rimasto invariato. Dopo cinque mesi si conclude la stagione riproduttiva della ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 16 luglio 2021) Ben 96nate quest'anno da 31, 16 nati in più rispetto al 2020, nonostante il numero disia rimasto invariato. Dopo cinque mesi si conclude la stagione riproduttiva della ...

Advertising

Carmela_oltre : RT @LaCnews24: Nascite record di cicogne bianche in Calabria: quest'anno 96, ecco dove #calabrianotizie #newscalabria - LaCnews24 : Nascite record di cicogne bianche in Calabria: quest'anno 96, ecco dove #calabrianotizie #newscalabria - Devabole : RT @AnsaCalabria: Nascite record di cicogne bianche in Calabria. Lipu, 96 nati da 31 coppie in nidi allestiti su pali elettrici |#ANSA http… - AnsaCalabria : Nascite record di cicogne bianche in Calabria. Lipu, 96 nati da 31 coppie in nidi allestiti su pali elettrici |#ANSA - AGR_web : Cicogna bianca, nascite record nelle aree protette calabresi Prosegue con successo il progetto Cicogna bianca della… -

Ultime Notizie dalla rete : Nascite record Nascite record di cicogne bianche in Calabria : 96 esemplari da 31 coppie Ben 96 cicogne bianche nate quest'anno da 31 coppie, 16 nati in più rispetto al 2020, nonostante il numero di coppie sia rimasto invariato. Dopo cinque mesi si conclude la stagione riproduttiva della ...

Cicogna bianca, nascite record in Calabria, 96 nati da 31 coppie Ben 96 cicogne bianche nate quest'anno da 31 coppie, 16 nati in più rispetto al 2020, nonostante il numero di coppie sia rimasto invariato. Dopo cinque lunghi mesi si conclude la stagione riproduttiva ...

Nascite record di cicogne bianche in Calabria Agenzia ANSA Nascite record di cicogne bianche in Calabria Le ultime giovani cicogne si sono involate in questi giorni unendosi alle altre nate qualche settimana prima. Tutte comunque hanno spiccato il volo intorno al 55esimo giorno di vita ...

Cicogna bianca, nascite record nelle aree protette calabresi (AGR) Prosegue con successo il progetto Cicogna bianca della Lipu in Calabria. Ben 96 cicogne bianche nate quest’anno da 31 coppie, 16 nati in più rispetto al 2020, nonostante il numero di coppie sia ...

Ben 96 cicogne bianche nate quest'anno da 31 coppie, 16 nati in più rispetto al 2020, nonostante il numero di coppie sia rimasto invariato. Dopo cinque mesi si conclude la stagione riproduttiva della ...Ben 96 cicogne bianche nate quest'anno da 31 coppie, 16 nati in più rispetto al 2020, nonostante il numero di coppie sia rimasto invariato. Dopo cinque lunghi mesi si conclude la stagione riproduttiva ...Le ultime giovani cicogne si sono involate in questi giorni unendosi alle altre nate qualche settimana prima. Tutte comunque hanno spiccato il volo intorno al 55esimo giorno di vita ...(AGR) Prosegue con successo il progetto Cicogna bianca della Lipu in Calabria. Ben 96 cicogne bianche nate quest’anno da 31 coppie, 16 nati in più rispetto al 2020, nonostante il numero di coppie sia ...