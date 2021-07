Napoli | Spalletti | Insigne vedrà presidente e sapremo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

Lucianoparla dopo i suoi primi giorni in azzurro e i tifosi cominciano a capire che piega prenderà la stagione. 'Prima di tutto bisogna infondere fiducia nei calciatori. Bisogna portare e ...... aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 21.30 -: "Oshimen è il nostro punto di forza" - La presentazione del nuovo tecnico del. La conferenza Ore 20.50 - ...Seconda conferenza stampa per Luciano Spalletti al Napoli, dopo la prima di presentazione dei giorni scorsi. L’allenatore fa il punto nel corso del ritiro di Dimarco. Da Insigne a Osimhen, queste le ...In casa Napoli ancora da definire la questione rinnovo di Insigne. Le parole di Spalletti in conferenza stampa. INSIGNE – «Con Lorenzo ho parlato una volta per telefono e poi gli ho mandato un ...