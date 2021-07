Napoli | Spalletti in conferenza a Dimaro | “Serve una squadra forte con giocatori di qualità”

(Di venerdì 16 luglio 2021) “Alternare moduli? Deve essere così per essere stimolante e piacere aima dobbiamo creare delle sorprese anche per gli avversari, per essere meno controllabili. Il 4-2-3-1 riesce a dare equilibri in tutte e due le fasi, il 4-3-3 è molto simile, ma poi nella fase di possesso bisogna andare a fare qualcosa anche di più. L’Italia ha fatto vedere di fare anche qualcosa di diverso. Bisogna riuscire a fare unaperché la competizione per andare in Champions League e lottare con le migliori è’ tanta. Bisogna riuscire a creare un gruppo di 23 calciatori forti viste anche le numerose partite che dobbiamo affrontare: abbiamo ...

Luciano, nuovo allenatore del, interviene in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro: le sue dichiarazioni Lucianoparla dal ritiro di Dimaro. Le sue parole. CARATTERISTICHE- ...DIMARO - Al teatro comunale di Dimaro - Folgarida va in scena la prima conferenza stampa in ritiro per il neo allenatore del, Luciano. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti dopo i primi giorni di ritiro.Secondo giorno di ritiro a Dimaro per il Napoli. La squadra ha svolto una doppia sessione di allenamento tra mattino e pomeriggio. È il momento della conferenza stampa del nuovo allenatore azzurro, ...Sul gesto di applaudire i tifosi all'ingresso in campo: "E' venuto naturale, bisogna ricordare che dobbiamo essere riconoscenti a chi ci supporta, soprattutto se vanno a spendere le sacre ferie per ve ...