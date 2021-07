Meloni separata in casa sovranista e Santanché rilancia | ' Fatevi delle domande'

(Di venerdì 16 luglio 2021) Giorgiaè infuriata con gli alleati di centro destra per averla lasciata a secco di candidati nel Cda Rai, in fase di rinnovo in questi giorni. La deputata di Fdi, Daniela, ha dato ...

... durante la presentazione del candidato sindaco per Milano Luca Bernardo - l'assenza di Giorgiaè un segnale? Fatevi delle domande e datevi delle risposte". È una Daniela Santanchè criptica ma ...Il Consiglio, riunitosi in sessioneuna volta eletto, ha anche confermato Massimo Righi in ... Risorse per società sportive, la Regione proroga i termini del bando: soddisfatta Simona(...La coordinatrice lombarda di Fdi: "Non vi deluderemo, abbiamo una lista forte e vogliamo crescere anche a Milano" ...In Pratica, Giorgia Meloni appoggia i primi quattro ... inteso come una “cittadella separata che si autogoverna” e che reagisce alle proposte di riforma con chiusure corporative. La scommessa riguarda ...