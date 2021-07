L’ultima follia classista si chiama “tassa sull’unto” | far pagare di più i panini per non sporcare i reperti storici

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 luglio 2021) No, vi prego, “la” non si può sentire. Oggi voglio mettere insieme due notizie apparentemente slegate tra di loro, che in queste ore sono passate – quasi senza essere notate – nel rullo tambureggiante delle news. Invece queste due note di colore ci riguardano molto, perché sono frammenti di un disegno ideologico che sta provando a farsi egemonia culturale. La prima notizia è proprio questa cosiddetta “” (ovvero sulle “scorie” inquinanti dello street food) proposta dalla direttrice dei musei degli Uffizi di Firenze, che è una elegante signora tedesca e che siElke ...