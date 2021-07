Lombardia | Rolfi | ' nel prossimo Psr linea dedicata alla montagna'

(Di venerdì 16 luglio 2021) Milano, 16 lug. (Adnkronos) - Promuovere i prodotti agroalimentari di, visitando le malghe lombarde e incontrando i produttori d'alta quota. Con questi obiettivi l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabioha iniziato oggi un percorso estivo tra gli alpeggi Lombardi., insieme al consigliere regionale Simona Pedrazzi, è stato in alta Valtellina,malga Valle dell'alpe emalga del Forno a Valfurva. "Fare agricoltura a 2.500 metri - ha detto- è un'attività eroica. Per questo la Regione vuole contribuire a promuovere i ...

'Il bando Arest promosso dalla Regione - ha concluso- va proprio in questa direzione: un ...