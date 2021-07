La zona bianca non è a rischio anche se i casi continuano ad aumentare (per ora)

Advertising

Rinaldi_euro : Zona Bianca, Alessandro Cecchi Paone delira sulla destra: 'Responsabile di 130 mila morti Covid'. Il conduttore lo… - StufaMarcia1 : RT @Rinaldi_euro: Zona Bianca, Alessandro Cecchi Paone delira sulla destra: 'Responsabile di 130 mila morti Covid'. Il conduttore lo asfalt… - Alessia_ing : RT @Rinaldi_euro: Zona Bianca, Alessandro Cecchi Paone delira sulla destra: 'Responsabile di 130 mila morti Covid'. Il conduttore lo asfalt… - laruz14 : RT @Rinaldi_euro: Zona Bianca, Alessandro Cecchi Paone delira sulla destra: 'Responsabile di 130 mila morti Covid'. Il conduttore lo asfalt… - TerzoTempo54 : RT @Rinaldi_euro: Zona Bianca, Alessandro Cecchi Paone delira sulla destra: 'Responsabile di 130 mila morti Covid'. Il conduttore lo asfalt… -

Ultime Notizie dalla rete : zona bianca

Se anche si superasse l'incidenza di 50 casi ogni 10mila, senza una elevata percentuale di letti occupati negli ospedali, si potrebbe restare in. Fake news sui social sulla Sardegna in ...L'Ats guarda con attenzione l'incidenza dei nuovi casi a Milano ogni 100mila abitanti: se si supera la soglia minima dei 50 (da) sono guai perché 'salta' il tracciamento. In città sono ...Oggi il verdetto della cabina di regia ministeriale. Necessario che a prevalere siano il numero di ricoveri e di vaccinati rispetto ai contagi, aumentati nell'isola a dismisura dall'inizio di luglio ...Il Governo sarebbe intenzionato a modificare gli attuali parametri. Il decreto in vigore è valido solo fino al 31 luglio. Se anche si superasse l'incidenza di 50 casi ogni 10mila, senza una elevata pe ...