La prima casa di Gaudì è su Airbnb (Di venerdì 16 luglio 2021) casa Vicens, la primissima casa realizzata da Antoni Gaudí a Barcellona, aprirà le porte, il prossimo autunno, per un soggiorno speciale, grazie a un'iniziativa di Airbnb. Concepita come una residenza estiva di lusso per una famiglia del posto, l'abitazione è stata progettata dall'artista prima del raggiungimento della sua fama a livello internazionale. A forma quadrangolare e in stile modernista, l'edificio che vede motivi arabeggianti e coloriti è considerato uno dei primi esempi di art nouveau. Un vero e proprio pezzo unico al punto di essere inserito, nel 2005, nel gruppo di edifici di Gaudì dichiarati ...

Ultime Notizie dalla rete : prima casa USA, Yellen: 'Avremo molti altri mesi di rapida inflazione' Ma mi preoccupo dell'accessibilità economica e delle pressioni che l'aumento dei prezzi delle case creerà per le famiglie che acquistano casa per la prima volta o hanno un reddito basso". In generale ...

Clotilde, un cane randagio salvato dalla fame ... raccontando come l'abbia trovata per caso, dispiacendosi di non averla potuta aiutare prima. Nello ... Non è l'unico animale domestico in casa, in quanto oltre a lei troviamo i suoi nuovi fratelli: due ...

Agevolazioni prima casa 2021, le ultime novità idealista.it/news Monza, poliziotto scopre i ladri in casa e viene aggredito a sprangate: spara e li mette in fuga che forse disturbati dal suo arrivo escono dalla casa di un vicino e cercano di raggiungere la strada. Nella palazzina di solito non c’è grande movimento e il 34enne non ha mai notato prima ...

Milano la prima statua di una donna sarà dedicata a Margherita Hack il profilo più adatto a rappresentare questa “prima volta”. Il progetto è ideato e promosso dalla Fondazione Deloitte in coprogettazione con Casa degli Artisti e sostenuto dal Comune di Milano – ...

