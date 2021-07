Incendio all'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli: danni alla scalinata in legno (Di venerdì 16 luglio 2021) Un Incendio è divampato all'interno dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli (Napoli). Le fiamme stanno interessando le gradinate in legno presenti all'interno del sito archeologico. Sul posto sono presenti ... Leggi su napolitoday (Di venerdì 16 luglio 2021) Unè divampato all'interno dell'di(Napoli). Le fiamme stanno interessando le gradinate inpresenti all'interno del sito archeologico. Sul posto sono presenti ...

Corriere : Pozzuoli, in fiamme l’Anfiteatro Flavio: distrutte gradinate in legno - ilpost : C’è un incendio all’interno dell’anfiteatro di Pozzuoli, uno dei meglio conservati al mondo - SkyTG24 : Pozzuoli, incendio all'anfiteatro Flavio: fiamme su gradinate - OrtigiaP : RT @Corriere: Pozzuoli, in fiamme l’Anfiteatro Flavio: distrutte gradinate in legno - ilfattovideo : Incendio all’anfiteatro di Pozzuoli, distrutta buona parte delle gradinate di legno: le immagini -