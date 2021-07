Il primo incontro tra Cecilia Rodriguez e la nipotina Luna Marì (Di venerdì 16 luglio 2021) Uscita dall’ospedale di Padova, la piccola Luna Marì sta conoscendo tutti i componenti della famiglia: è arrivato il turno della zia Cecilia Da quando il 12 luglio è nata Luna Marì Spinalbese, in casa Rodriguez sono giorni di magia, poesia e gioia. La piccola, secondogenita di Belèn Rodriguez, ha riempito i cuori non solo dei familiari ma anche dei tanti milioni di fans della conduttrice e imprenditrice argentina. Quest’ultima ha deciso, infatti, di presentare la sua Luna Marì al mondo, dando dettagli legati alla sua nascita. La piccola ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Uscita dall’ospedale di Padova, la piccolasta conoscendo tutti i componenti della famiglia: è arrivato il turno della ziaDa quando il 12 luglio è nataSpinalbese, in casasono giorni di magia, poesia e gioia. La piccola, secondogenita di Belèn, ha riempito i cuori non solo dei familiari ma anche dei tanti milioni di fans della conduttrice e imprenditrice argentina. Quest’ultima ha deciso, infatti, di presentare la suaal mondo, dando dettagli legati alla sua nascita. La piccola ...

Ultime Notizie dalla rete : primo incontro Tsitsipas furioso ad Amburgo: picchia la racchetta e lei lo abbandona così Ha lottato, ha pure vinto il primo set, ma sentiva che il match gli stava sfuggendo. Così, dopo ... Un 'immagine simbolica: l'incontro si sarebbe protratto infatti al terzo con Krajinovic sempre in ...

Sgarbi sotterra Conte : "Parlaci di Ciro Grillo ..." E una promettente spalla (a sinistra) ", ha commentato in un primo tempo Vittorio Sgarbi a corredo ... pubblicando un altro tweet: " L'ex premier Giuseppe Conte dopo l'incontro con il comico: 'Ora ...

Belén Rodriguez, il primo incontro di Santiago e Luna Marì

Nasce SaliberFest, primo festival letterario di Salemi
SALEMI (TRAPANI) – Un momento di condivisione e di diffusione della cultura, una rassegna densa di appuntamenti, che attraverso i libri indaga e riflette sulla realtà. Nasce Salìber Fest, il primo fes ...

A Poli la prima kermesse “Lo sport siamo noi” Grande successo ha riscosso la prima manifestazione de “Lo sport siamo noi”, l’iniziativa nazionale, finanziata da “Sport e salute” e promossa dallo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) Comitato ...

