Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Agnese scopre il tradimento di Giuseppe (Di venerdì 16 luglio 2021) Le anticipazioni rivelano che sin dalle battute iniziali, la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore 6, riserverà al pubblico Rai, grandi sorprese e colpi di scena. Gli occhi nelle prime puntate saranno puntati soprattutto sulla famiglia Amato. Agnese verrà a conoscenza del tradimento di suo marito Giuseppe, che a sua insaputa ha intrapreso una relazione extra-coniugale con Petra, una giovane donna che vive in Germania. Il Paradiso delle Signore 6, Agnese verrà a sapere delle bugia del marito Gli ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 16 luglio 2021) Le anticipazioni rivelano che sin dalle battute iniziali, la sesta stagione de Il6, riserverà al pubblico Rai, grandi sorprese e colpi di scena. Gli occhi nelle prime puntate saranno puntati soprattutto sulla famiglia Amato.verrà a conoscenza deldi suo marito, che a sua insaputa ha intrapreso una relazione extra-coniugale con Petra, una giovane donna che vive in Germania. Il6,verrà a saperebugia del marito Gli ...

Advertising

Lauradaisym : @Patry_P_ @SlKim @senzalattosio Suhrya son già pronta a mettere like a ogni foto. Poi ci fa i reel dove reagisce al paradiso delle signore. - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole anticipazioni oggi 16 luglio - #Paradiso #delle #Signore #Posto - CSaracco : Voglio camminare anche io nel paradiso delle stanze abitate - diserieZero : RT @TerzoPianeta: I beati delle due corone, come le più rilucenti stelle, cantano e danzano ruotando attorno a Beatrice e un'estasiato Dant… - DivinaCommediaQ : RT @TerzoPianeta: I beati delle due corone, come le più rilucenti stelle, cantano e danzano ruotando attorno a Beatrice e un'estasiato Dant… -