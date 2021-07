Il Green Pass obbligatorio anche in Italia: attesa per il decreto (Di venerdì 16 luglio 2021) anche in Italia prevarrà la linea francese: Green Pass obbligatorio dove è più alto il rischio assembramenti Dopo giorni di acceso dibattito politico, la linea francese prevarrà anche in Italia: entro fine luglio, l’ultima discussione è attesa martedì, un decreto del Presidente del Consiglio Mario Draghi renderà obbligatorio il Green Pass per entrare in quei luoghi dove è più alto il rischio di assembramenti. A ratifica del provvedimento avvenuta, per entrare negli stadi, nelle sale ... Leggi su zon (Di venerdì 16 luglio 2021)inprevarrà la linea francese:dove è più alto il rischio assembramenti Dopo giorni di acceso dibattito politico, la linea francese prevarràin: entro fine luglio, l’ultima discussione èmartedì, undel Presidente del Consiglio Mario Draghi renderàilper entrare in quei luoghi dove è più alto il rischio di assembramenti. A ratifica del provvedimento avvenuta, per entrare negli stadi, nelle sale ...

Advertising

NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - AnnalisaChirico : Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. N… - Bobbio65M : RT @GianandreaGaian: Gli italiani divenuti positivi all'estero dove sono andati con il Green Pass erano vaccinati. Quindi il problema non… - alexstocco : RT @SilviaTeresa14: Forse non avete capito che per godere dei più elementari diritti costituzionali, dovrete vaccinarvi ogni tot mesi. Il v… -