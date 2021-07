Green pass obbligatorio, Bonaccini: 'Dovrebbe essere utilizzato per i grandi assembramenti' (Di venerdì 16 luglio 2021) 'Il Green pass andrebbe utilizzato laddove c'è il rischio di grandi assembramenti '. Così Stefano Bonaccini a ' Stasera Italia '. 'Le d iscoteche e le sale da ballo sono l'unico settore ancora chiuso -... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 luglio 2021) 'Ilandrebbeladdove c'è il rischio di'. Così Stefanoa ' Stasera Italia '. 'Le d iscoteche e le sale da ballo sono l'unico settore ancora chiuso -...

Advertising

NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - RobertoBurioni : Nella discussione sull'obbligo vaccinale e sul green pass ricordiamo un dato OGGETTIVO: la vaccinazione rende il va… - Nadia_hopppe1 : RT @MarcelloLyotard: @GiulioMarini2 @ossequioso @noitre32 @dar_casartelli Il consiglio d'Europa non conta una cippa, s'era preventivamente… - avvelenatrice : RT @Gitro77: «L'introduzione del green pass non è una misura sanitaria come le altre. Crea una società di controllo permanente che è insopp… -