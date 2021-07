Green Pass, i punti principali del decreto che dovrebbe renderlo obbligatorio (Di venerdì 16 luglio 2021) Al via oggi la discussione per il decreto che renderà il Green Pass obbligatorio per avere accesso ai luoghi con potenziali affollamenti. La decisione, qualunque essa sia, dovrebbe essere fattiva a partire massimo da fine luglio ma, probabilmente, anche dalla prossima settimana. Nella giornata di oggi si tiene il monitoraggio settimanale dei dati sull’andamento del Covid e, basandosi su questi, il decreto Green Pass comincerà a prendere forma. La discussione inizierà martedì prossimo e all’interno della maggioranza ci sono già schieramenti precisi. Nella ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 luglio 2021) Al via oggi la discussione per ilche renderà ilper avere accesso ai luoghi con potenziali affollamenti. La decisione, qualunque essa sia,essere fattiva a partire massimo da fine luglio ma, probabilmente, anche dalla prossima settimana. Nella giornata di oggi si tiene il monitoraggio settimanale dei dati sull’andamento del Covid e, basandosi su questi, ilcomincerà a prendere forma. La discussione inizierà martedì prossimo e all’interno della maggioranza ci sono già schieramenti precisi. Nella ...

Advertising

NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - AnnalisaChirico : Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. N… - polveredystelle : RT @GandolfoDomini1: @Annarella2020 @intuslegens @albertotozzi3 @agesci Denunciare Modulo editabile per sporgere denuncia in caso di richie… - danbed1 : Immunizzato! Ora spero nel green pass obbligatorio per circolare. Il lockdown se lo facciano la minoranza ignorante e irresponsabile! -