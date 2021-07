Gigio Donnarumma si è fatto un tatuaggio in onore degli europei (Di venerdì 16 luglio 2021) Gigio Donnarumma ha parato il tiro decisivo del calciatore inglese che ci ha permesso di vincere questi europei di calcio e giustamente ha voluto festeggiare in grande stile. Per farlo si è inciso sulla pelle la coppa vinta, con tanto di data 11 luglio 2021. Ecco il tatuaggio di Donnarumma con la coppa pic.twitter.com/YTm6wKoo4T — Louis Girardi (@LouGirardiReal) July 16, 2021 Il portiere del Paris Saint-Germain (che ad Euro 2020 è stato premiato come miglior giocatore della competizione) ha scelto l’avambraccio per il tatuaggio, ecco il video: Visualizza questo post su ... Leggi su biccy (Di venerdì 16 luglio 2021)ha parato il tiro decisivo del calciatore inglese che ci ha permesso di vincere questidi calcio e giustamente ha voluto festeggiare in grande stile. Per farlo si è inciso sulla pelle la coppa vinta, con tanto di data 11 luglio 2021. Ecco ildicon la coppa pic.twitter.com/YTm6wKoo4T — Louis Girardi (@LouGirardiReal) July 16, 2021 Il portiere del Paris Saint-Germain (che ad Euro 2020 è stato premiato come miglior giocatore della competizione) ha scelto l’avambraccio per il, ecco il video: Visualizza questo post su ...

