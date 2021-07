Giallo a Piombino: trovato cadavere in un canale, ha una ferita alla testa (Di venerdì 16 luglio 2021) . Il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni, con una profonda ferita alla testa, è stato trovato riverso in un canale di scolo in zona portuale a Piombino (Livorno) intorno alle 12.30 di ieri. Il decesso, secondo un primo esame del cadavere, risalirebbe a non più di 12 ore. l corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni, con una profonda ferita alla testa, è stato trovato riverso in un canale di scolo in zona portuale a Piombino (Livorno) intorno alle 12.30 di ieri. ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 16 luglio 2021) . Il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni, con una profonda, è statoriverso in undi scolo in zona portuale a(Livorno) intorno alle 12.30 di ieri. Il decesso, secondo un primo esame del, risalirebbe a non più di 12 ore. l corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni, con una profonda, è statoriverso in undi scolo in zona portuale a(Livorno) intorno alle 12.30 di ieri. ...

