Femminicidio nel napoletano: donna uccisa nel parcheggio di un supermarket (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una donna di 63 anni è stata uccisa da una persona, verosimilmente armata di coltello, in un parcheggio di un supermercato in via Marigliano, a Somma Vesuviana. La vittima era residente nel comune di Saviano. Nella stessa circostanza è stato lievemente ferito un 46enne di Sant'Anastasia. Al momento non si conoscono altri dettagli sull'accaduto. Indagano i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

