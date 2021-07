F1, GP Gran Bretagna 2021: orario d’inizio e come vedere in tv prove libere e qualifiche (Di venerdì 16 luglio 2021) Oggi venerdì 16 luglio inizia il lungo weekend riservato al GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Si tratta di una fine settimana decisamente particolare perché viene adottato un nuovo format sperimentale, un’idea che potrebbe davvero rivoluzionare le corse automobilistiche. Nel tardo pomeriggio, infatti, si disputano le qualifiche con il tradizionale meccanismo: si anticipano di un giorno e si definisce la griglia di partenza della Sprint Race di domani. Sabato, infatti, si disputerà una corsa di 100 km il cui ordine d’arrivo assegnerà punti agli atleti sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Oggi venerdì 16 luglio inizia il lungo weekend riservato al GP di, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Si tratta di una fine settimana decisamente particolare perché viene adottato un nuovo format sperimentale, un’idea che potrebbe davvero rivoluzionare le corse automobilistiche. Nel tardo pomeriggio, infatti, si disputano lecon il tradizionale meccanismo: si anticipano di un giorno e si definisce la griglia di partenza della Sprint Race di domani. Sabato, infatti, si disputerà una corsa di 100 km il cui ordine d’arrivo assegnerà punti agli atleti sul ...

