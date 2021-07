F1, Gp di Gran Bretagna: Hamilton in pole, Leclerc 4°. E sabato l’esordio della Qualifica Sprint: ecco come funziona la novità (Di venerdì 16 luglio 2021) Lewis Hamilton conquista la pole position in vista della Qualifica Sprint del sabato, il nuovo format che farà il suo esordio sul circuito di Silverstone nel Gran Premio di Gran Bretagna. Sull’asfalto di casa, il pilota della Mercedes precede di 75 millesimi Max Verstappen, leader del Mondiale. Terzo tempo per l’altra Red Bull di Valtteri Bottas (+0.194) davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, quarta a 694 millesimi. A seguire Sergio Perez, al quale nel finale è stato cancellato un tempo, e le McLaren di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Lewisconquista laposition in vistadel, il nuovo format che farà il suo esordio sul circuito di Silverstone nelPremio di. Sull’asfalto di casa, il pilotaMercedes precede di 75 millesimi Max Verstappen, leader del Mondiale. Terzo tempo per l’altra Red Bull di Valtteri Bottas (+0.194) davanti alla Ferrari di Charles, quarta a 694 millesimi. A seguire Sergio Perez, al quale nel finale è stato cancellato un tempo, e le McLaren di ...

