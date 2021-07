F1 | Charles Leclerc | “Mi è piaciuta questa qualifica I piloti hanno meno tempo per guardare i dati…”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo tre qualifiche consecutive chiuse fuori dalla top6,torna a brillare sul giro secco nel venerdì di Silverstone e guadagna un posto in seconda fila sulla griglia di partenza della Qualifying Sprint del sabato pomeriggio, valida per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021. “Mi èsessione. Normalmente mi piace avere poca preparazione eda parte deiperi dati. Bisogna essere a posto subito, dunque questo mi è piaciuto come approccio. Adesso testa alla gara e speriamo di fare bene“, dichiara il ...

Advertising

Charles_Leclerc : Bella giornata oggi. Onorato di ricevere il trofeo Bandini oggi a Maranello. Adesso concentrato al 200% su silver… - varelavh : RT @DiegoZorrero: @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc Imperdonabile dimenticanza del nome di Froilán Gonzalez, il pilota di quel primo trionf… - giulionervi1548 : RT @perchetendenza: 'Charles': Perché Charles Leclerc ha chiuso le qualifiche del #BritishGP al quarto posto - FormulaPassion : #F1 | Charles #Leclerc, quarto dopo le qualifiche del #BritishGP, ha apprezzato il nuovo format - itsalessandrob : RT @formulagio_: WE DON'T CSRE CHARLES LECLERC PARTE DALLA SECONDA FILA ACCANTO A BOTTAS HO PAURA E DAVANTI TIENE MAX ODDIO ODDIO -

Ultime Notizie dalla rete : Charles Leclerc

Terzo tempo per Valtteri Bottas, quarta la Ferrari di. Partirà dalla nona posizione l'altro ferrarista, Carlos Sainz.Terzo posto per Valtteri Bottas davanti alla Ferrari die alla Red Bull di Sergio Perez. Poi le McLaren di Norris e Ricciardo. Impresa di George Russell, ottavo davanti a Carlos Sainz.Il solito Charles Leclerc del sabato. Anzi, pardon, del venerdì. Insomma, quello delle qualifiche. Qualifiche che il nuovo format ha previsto al venerdì per il Gran Premio della Gran Bretagna: quando ...SILVERSTONE (INGHILTERRA) - Lewis Hamilton partirà davanti a tutti nella Sprint Race del GP di Gran Bretagna di Formula 1. Sul circuito di Silverstone il pilota della Mercedes firma il miglior giro in ...