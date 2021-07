È il calcio ciò che move il sol e l’altre stelle

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 luglio 2021) Se Dante fosse vissuto ai giorni nostri, avrebbe certamente capito che ciò cheil sol enon è l’amore, come egli romanticamente sosteneva, bensì il. In questo Paese possono mancare le mascherine, i tamponi, i vaccini e persino il lievito di birra; possono chiudere aziende e negozi, sti cazzi dei concerti e dei cinema, possono fallire tutti, ma ilnon si tocca. Persino durante il periodo più critico della pandemia, quando tutto il Paese era bloccato e i contagi aumentavano in maniera esponenziale, accanto all’inquietudine causata da questo nemico sconosciuto, c’era la ...