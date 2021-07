Carcere: uno sguardo oltre il muro e oltre i video dell’orrore (Di venerdì 16 luglio 2021) Non so se la visita di Draghi e Cartabia avvenuta nel Carcere di Santa Maria Capua Vetere a oltre un anno dalla mattanza (e già questo dice molto) sia il segno di un cambiamento. C’è da augurarselo davvero perché il cambiamento - che riguarda tutto il sistema Carcere (sono almeno 17 i procedimenti penali che hanno per oggetto abusi, maltrattamenti e torture dal 2011 a oggi - fonte Antigone) - richiede uno sforzo e un impegno che vanno ben oltre alle parole e alle promesse, ben oltre all’amnistia e all’indulto (più che mai necessarie) e che attengono a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Non so se la visita di Draghi e Cartabia avvenuta neldi Santa Maria Capua Vetere aun anno dalla mattanza (e già questo dice molto) sia il segno di un cambiamento. C’è da augurarselo davvero perché il cambiamento - che riguarda tutto il sistema(sono almeno 17 i procedimenti penali che hanno per oggetto abusi, maltrattamenti e torture dal 2011 a oggi - fonte Antigone) - richiede uno sforzo e un impegno che vanno benalle parole e alle promesse, benall’amnistia e all’indulto (più che mai necessarie) e che attengono a ...

