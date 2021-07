Calciomercato | la Salernitana a un passo da uno svincolato

(Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Eppur si muove. La, facendo di necessità virtù, continua a sondare il mercato per regalare a Fabrizio Castori i rinforzi necessari per affrontare al meglio il difficile campionato di serie A che l’attende. La compagine granata è vicina ad assicurarsi le prestazioni del centrocampista nigeriano Joel Obi. L’ex Inter arriverà a Salerno a parametro zero, giovandosi dello status didopo che il suo contratto con il Chievo Verona è scaduto lo scorso 30 giugno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Salernitana

Perché tre settimane prima il Chievo ha battuto per 2 - 0 la. E ha conquistato la ... Ilsi gioca al ribasso. Si cercano i giovani. O in alternativa i reduci da annate non ..." Mister Aglietti non mi ha fatto nessuna richiesta specifica, anzi solo una ". Il Ds Taibi a distanza di tempo ha fatto anche intendere che quella richiesta era orientata verso il centrocampista Obi .Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ... (come dichiarato dal presidente De Laurentis), tant’è che Monza e Salernitana, le altre due contendenti, ...Le notizie di calciomercato nella nostra diretta. Come sempre vi teniamo aggiornati su colpi e trattative, sogni realizzati e da inseguire.