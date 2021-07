Calcio: operato Arthur, starà fuori 3 mesi (Di venerdì 16 luglio 2021) Per il mediano della Juve intervento riuscito alla gamba destra ROMA - "Questo pomeriggio Arthur è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dell'ossificazione della membrana ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Per il mediano della Juve intervento riuscito alla gamba destra ROMA - "Questo pomeriggioè stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dell'ossificazione della membrana ...

Calcio: operato Arthur, starà fuori 3 mesi Per il mediano della Juve intervento riuscito alla gamba destra ROMA - "Questo pomeriggio Arthur è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dell'ossificazione della membrana ...

