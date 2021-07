Auto a zero emissioni nel 2035, per le case costruttrici è impossibile (Di venerdì 16 luglio 2021) La rivoluzione green proposta dalla Commissione Europea scontenta le case Automobilistiche per le quali manca il tempo e soprattutto investimenti e strutture in molti paesi. Aprire il cofano di una Ferrari e non trovarci più quel capolavoro di ingegneria italiana con otto cilindri a "V" e 600 cavalli di potenza, ma un semplice e asettico motore elettrico. Accadrà nel 2035, se le ultime proposte avanzate dalla Commissione di Bruxelles saranno approvare dal Parlamento e dal Consiglio europeo. Il 14 luglio la Commissione ha adottato infatti un pacchetto di interventi in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee ... Leggi su panorama (Di venerdì 16 luglio 2021) La rivoluzione green proposta dalla Commissione Europea scontenta lemobilistiche per le quali manca il tempo e soprattutto investimenti e strutture in molti paesi. Aprire il cofano di una Ferrari e non trovarci più quel capolavoro di ingegneria italiana con otto cilindri a "V" e 600 cavalli di potenza, ma un semplice e asettico motore elettrico. Accadrà nel, se le ultime proposte avanzate dalla Commissione di Bruxelles saranno approvare dal Parlamento e dal Consiglio europeo. Il 14 luglio la Commissione ha adottato infatti un pacchetto di interventi in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee ...

