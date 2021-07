Anm: prescrizione riforma Cartabia non accelera, ma elimina processi (Di venerdì 16 luglio 2021) L'istituto della prescrizione processuale previsto dalla riforma Cartabia è quello che desta 'maggiore preoccupazione' nell'Associazione nazionale magistrati. Lo ha detto il presidente Giuseppe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 luglio 2021) L'istituto dellaprocessuale previsto dallaè quello che desta 'maggiore preoccupazione' nell'Associazione nazionale magistrati. Lo ha detto il presidente Giuseppe ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Anm: prescrizione riforma Cartabia non accelera, ma elimina processi #riformacartabia - gselvaggia : - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Anm: prescrizione riforma Cartabia non accelera, ma elimina processi #riformacartabia - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Anm: prescrizione riforma Cartabia non accelera, ma elimina processi #riformacartabia - maespo69 : RT @MediasetTgcom24: Anm: prescrizione riforma Cartabia non accelera, ma elimina processi #riformacartabia -