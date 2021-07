Andrea Zenga | “Non lo faccio da quando sono uscito dal GF” La confessione

(Di venerdì 16 luglio 2021)in vacanza in Sicilia ammette: “Non lodastato eliminato dal GF Vip” Felice in vacanza con Rosalinda Cannavò,ha conosciuto la famiglia della fidanzata, ma non è tutto. La coppia infatti sembra fare decisamente sul serio, tanto che l’attrice ha deciso di portareal matrimonio della cugina. Insomma, continuano a fare passi avanti i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip che ora, dopo la cerimonia a cui hanno partecipato, inizieranno un tour tra le bellezze della Sicilia. ...

Madrili2 : RT @occhizengavo: Buongiorno Arzilli , chi come m attende un resoconto di Rosina sulla reazione di Andrea al volo? ?????????? #zengavò @14Canna… - Madrili2 : RT @occhizengavo: Buongiorno Arzilli, giorno speciale questo!! Iniziamo con loro che si guardano sorridenti. ???? #zengavò @andrea_zenga @14… - annafiorello85 : Buongiorno con vista.. e che vista ?????? ????@14Cannavo @andrea_zenga #Zengavo - Mery_07_03 : Auguri! #5mesizengavo #Zengavo #rosalinda #andreazenga @14Cannavo @andrea_zenga - Irene00281164 : RT @occhizengavo: Il primo, naturale, tanto atteso..il cuore che batte come mai prima e le sensazioni che ne scaturisce ?? #zengavò @14Canna… -

E a domanda rispondo con onestà, nel rispetto di chi mi segue.' , ha spiegato la fidanzata diStoria morta e sepolta già prima che Rosalinda si fidanzasse conuno dei figli del famoso calciatore Walter. Rosalinda recentemente ha dichiarato: La smentita di Dayane Mello Non tarda ...Andrea Zenga in vacanza in Sicilia ammette: "Non lo faccio da quando sono stato eliminato dal GF Vip" Felice in vacanza con Rosalinda Cannavò, Andrea ...Dopo il racconto di Rosalinda Cannavò sul bacio rubato sul set, Dayane Mello diventa una vera e propria furia su Instagram.