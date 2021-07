A Topolò ospite PIF con “le cose per cui è bello lottare”

(Di venerdì 16 luglio 2021) La giornata che inaugura l’ultimo week-end di Stazione di, si apre verso le cinque della sera presso casa Juliova, con due incontri: il primo con l’artista svizzera Kim Lang che presenta il suo progetto On seeds and Intimacy, realizzato durante una residenza primaverile adell’associazione Robida. Il secondo incontro è con la musicista, vocalist, norvegese Line Horneland, di scuola jazz e oggi creatrice di paesaggi sonori di estrema raffinatezza. Nel trasferirsi verso la piazzetta sovrastante, vengono presentate due delle tre installazioni presenti in paese: del basco Luca Rullo e della regista milanese Titta ...

... quella di Patrizia Oliva con Le stelle disaranno sempre. In funzione, in loop, anche le video - installazioni del regista nepalese Sagar Gahatraj (da oggiper 3 mesi della Stazione), ...ho ritrovato questo stesso spirito. Durante la 'Stazione', i vari eventi non solo proiettano l'in uno spettacolo per tutti i sensi, ma lo mettono in contatto col mondo e, in ...