«Tiger King» | annullata la serie di Amazon con Nicolas Cage su Joe Exotic

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il fenomeno di Tiger King, la docu-serie di Netflix che, grazie al passaparola, è riuscita a diventare, complice la pandemia, uno dei prodotti più visti e chiacchierati del 2020, sembra essersi sgonfiato in fretta. O, almeno, è quello che pensa Amazon che, dopo aver annunciato una serie tv con protagonista Joe Exotic, lo strambo imprenditore con il feticcio dei felini accusato del tentato omicidio dell’attivista Carole Baskin, ha pensato di fare marcia indietro annullando il progetto. A rivelarlo, in un’intervista a Variety, è stato Nicolas Cage, che era stato assoldato per prestare il volto a Exotic. https://www.youtube.com/watch?v=zg0Mq3YD1Gc

Nicolas Cage sembrava perfetto per il ruolo di Joe Exotic, il controverso ex allevatore di tigri diventato famoso grazie al documentario prodotto e distribuito da Netflix. L'attore è un esperto di personaggi eccessivi e borderline: doveva interpretare Exotic in una serie targata Amazon, ma ha dichiarato che il progetto è stato cancellato. Il drama televisivo, che avrebbe raccontato la storia del personaggio controverso Joe Exotic, pare sia stato cancellato da Amazon e quindi Nicolas Cage non interpreterà più il protagonista.