The Office: James Gandolfini quasi nel cast, ecco cosa successe all’epoca (Di giovedì 15 luglio 2021) The Office, avrebbe dovuto avere nel cast anche James Gandolfini, star de “I Soprano”, ma qualcosa non ha funzionato. Pare infatti che sia stata la HBO a pagare un ingente somma di denaro all’attore per fargli rifiutare un ruolo nel film. Vediamo i dettagli. James Gandolfini de “I Soprano” stava quasi per recitare nella serie The Office dopo che Steve Carell se n’era andato, ma la HBO lo ha pagato $ 3 milioni per rifiutare il ruolo. Sono passati quasi quindici anni da quando I Soprano è andato in onda, ma l’eredità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) The, avrebbe dovuto avere nelanche, star de “I Soprano”, ma qualnon ha funzionato. Pare infatti che sia stata la HBO a pagare un ingente somma di denaro all’attore per fargli rifiutare un ruolo nel film. Vediamo i dettagli.de “I Soprano” stavaper recitare nella serie Thedopo che Steve Carell se n’era andato, ma la HBO lo ha pagato $ 3 milioni per rifiutare il ruolo. Sono passatiquindici anni da quando I Soprano è andato in onda, ma l’eredità ...

