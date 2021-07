Tale e Quale Show: un vincitore di Amici nel nuovo cast di Carlo Conti (Di giovedì 15 luglio 2021) Nel nuovo cast di Tale e Quale Show ci sarà anche un famoso vincitore di Amici. Famoso perché è stato il primo: sto parlando di Dennis Fantina. Il cantante (all’epoca trionfatore di Saranno Famosi) ha poi tentato la scalata a Sanremo Giovani ed ha partecipato anche a The Voice Of Italy, senza dimenticare lo Show Notti sul Ghiaccio di Milly Carlucci. Questa per Fantina è l’ennesima possibilità che la Rai gli dà. Saprà sfruttarla al massimo? Nel corso degli anni a Tale e Quale Show hanno partecipato numerosi ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 luglio 2021) Neldici sarà anche un famosodi. Famoso perché è stato il primo: sto parlando di Dennis Fantina. Il cantante (all’epoca trionfatore di Saranno Famosi) ha poi tentato la scalata a Sanremo Giovani ed ha partecipato anche a The Voice Of Italy, senza dimenticare loNotti sul Ghiaccio di Milly Carlucci. Questa per Fantina è l’ennesima possibilità che la Rai gli dà. Saprà sfruttarla al massimo? Nel corso degli anni ahanno partecipato numerosi ...

