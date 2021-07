Tabellone Wta Budapest 2021: Putintseva guida il seeding, presenti Errani e Cocciaretto (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Tabellone e i risultati aggiornati del torneo Wta di Budapest 2021, in programma dal 12 al 18 luglio. La kazaka Yulia Putintseva guida il seeding, seguita dalle americane Danielle Collins e Bernarda Pera. Due azzurre ai nastri di partenza, vale a dire Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito tutti gli accoppiamenti, dal primo turno sino alla finale. SECONDO TURNO (1) Putintseva b. Konjuh 6-4 6-3 Kat. Kozlova b. (5) Bogdan 4-6 6-4 6-2 Schmiedlova vs (WC) Galfi (Q) Danilovic b. Bara 6-4 6-3 (6) Sasnovich vs (WC) Udvardy Kalinina ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Ile i risultati aggiornati del torneo Wta di, in programma dal 12 al 18 luglio. La kazaka Yuliail, seguita dalle americane Danielle Collins e Bernarda Pera. Due azzurre ai nastri di partenza, vale a dire Saraed Elisabetta. Di seguito tutti gli accoppiamenti, dal primo turno sino alla finale. SECONDO TURNO (1)b. Konjuh 6-4 6-3 Kat. Kozlova b. (5) Bogdan 4-6 6-4 6-2 Schmiedlova vs (WC) Galfi (Q) Danilovic b. Bara 6-4 6-3 (6) Sasnovich vs (WC) Udvardy Kalinina ...

Advertising

zazoomblog : Tabellone Wta Budapest 2021: Putintseva guida il seeding presenti Errani e Cocciaretto - #Tabellone #Budapest #202… - messina_oggi : Zhang e Bronzetti fra le wild card al “Palermo Ladies Open”PALERMO (ITALPRESS) - Sale l'attesa per il '32^ Palermo… - MasterblogBo : PALERMO (ITALPRESS) – Sale l’attesa per il “32^ Palermo Ladies Open”, torneo Wta in programma nel capoluogo sicilia… - zazoomblog : Tabellone Wta Praga 2021: Kvitova guida il seeding c’è Gatto-Monticone - #Tabellone #Praga #2021: #Kvitova - federtennis : Prima volta nel tabellone principale di un torneo #WTA: Lucia Bronzetti, dopo aver superato le qualificazioni, sfid… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Wta WTA Praga 2021, Nina Stojanovic ko, sospesa Siniakova - Smitkova Nella parte alta del tabellone, saranno Tereza Martincova e Viktoria Kuzmova a sfidarsi nei quarti di finale. Per entrambe una vittoria in due set: la prima ha rispettato il pronostico contro Asia Muhammad, proveniente ...

Zhang e Bronzetti fra le wild card al Palermo Ladies Open PALERMO - Sale l'attesa per il ''32Palermo Ladies Open'', torneo Wta in programma nel capoluogo siciliano che prenderà il via il 17 luglio con il tabellone di qualificazione e che dal 19 al 25 entrerà nel vivo con il main draw. Nel corso di una conferenza stampa al ...

TABELLONE Wta Losanna 2021: Zidansek guida il seeding, presenti Giorgi e Paolini Sportface.it WTA Palermo: si parte lunedì 19, annunciate le wild card Bronzetti, Brancaccio e Stefanini le wild card italiane per il torneo siciliano, premiata anche Shuai Zhang, in ritardo nell'iscriversi ...

WTA Budapest: subito fuori Cocciaretto e Di Giuseppe Martina cede nettamente a Danielle Collins, Elisabetta fallisce la rimonta nel secondo contro Reka Luca Jani. Torneo già finito per i colori italiani ...

Nella parte alta del, saranno Tereza Martincova e Viktoria Kuzmova a sfidarsi nei quarti di finale. Per entrambe una vittoria in due set: la prima ha rispettato il pronostico contro Asia Muhammad, proveniente ...PALERMO - Sale l'attesa per il ''32Palermo Ladies Open'', torneoin programma nel capoluogo siciliano che prenderà il via il 17 luglio con ildi qualificazione e che dal 19 al 25 entrerà nel vivo con il main draw. Nel corso di una conferenza stampa al ...Bronzetti, Brancaccio e Stefanini le wild card italiane per il torneo siciliano, premiata anche Shuai Zhang, in ritardo nell'iscriversi ...Martina cede nettamente a Danielle Collins, Elisabetta fallisce la rimonta nel secondo contro Reka Luca Jani. Torneo già finito per i colori italiani ...