Sky, niente misura cautelare sul Pacchetto Calcio (Di giovedì 15 luglio 2021) Nessuna misura cautelare da applicare a Sky per la sua campagna pubblicitaria sul Pacchetto Calcio e sulla Serie A. Lo scrive Il Sole 24 Ore, a proposito della battaglia tra la pay-tv di Comcast e Tim, con l'Antitrust nelle vesti di arbitro. Il quotidiano spiega che non ci saranno misure cautelari in attesa del giudizio

Ultime Notizie dalla rete : Sky niente Serie A, ecco i calendari: niente spezzatino, tre partite DAZN in contemporanea. Quale andrà in digitale terrestre? ...15.00 - DAZN ore 18.00 - DAZN ore 20.45 - DAZN e Sky Domenica ore 12.30 - DAZN e Sky ore 15.00 - DAZN ore 15.00 - DAZN ore 15.00 - DAZN ore 18.00 - DAZN ore 20.45 - DAZN Lunedì ore 20.45 - DAZN e Sky ...

Giovedi 15 Luglio 2021 Sky e Premium Cinema, Lucky Day (SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306) Oggi sposi...niente sesso Ashton Kutcher e Brittany Murphy in una commedia romantica. Contrari al suo matrimonio con Tom, i ricchi genitori di Sarah ...

Sky, niente Olimpiadi per il momento sui canali Eurosport Calcio e Finanza Sky, niente misura cautelare sul Pacchetto Calcio L'Antitrust ha valutato che non c'è «condizionamento per l'utente di mantenere il pacchetto, anche nel caso in cui la configurazione non sia più di suo gradimento».

Davide Rossi ci porta in estate con Niente di Noi: il video “Niente di Noi” è il titolo del mio ultimo singolo ed anche il titolo del mio nuovo progetto musicale che racchiude cinque brani in un EP. Con il mio team abbiamo scelto di uscire con “Niente di Noi” ...

