Serie A, vietate le divise verdi dal 2022 - 23: il Sassuolo dovrà rinunciare alla sua prima maglia? (Di giovedì 15 luglio 2021) La Serie A vieta le maglie verdi. Una nuova regola molto curiosa, che sarà applicata a partire dalla stagione 2022 - 23 ma che fa già emergere parecchi interrogativi. Nel nuovo regolamento,

