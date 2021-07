Serena Rossi e l’amore per la famiglia | “Vogliamo un secondo figlio La maternità è la mia vera missione su questa terra”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Da Ammore e malavita dei Manetti Bros a Io sono Mia, da Mina Settembre al nuovo format di Rai 1 Canzone segreta, fino al ruolo di madrina nella 78. edizione della Mostra del Cinema di Venezia.si racconta in un’intervista a “Io Donna” e parla della sua vita professionale, dei suoi successi e della vita privata. Dalper l’attore pugliese Davide Devenuto, allacon la nascita del piccolo Diego (4 anni) e l’avvento di ungenito nei piani. “La nostra storia – spiega l’attrice partenopea – è iniziata quando io ho lasciato il cast di ‘Un ...

