Robert Downey Jr dalla Marvel alla tv con The Sympathizer | serie dal regista di Old Boy

(Di giovedì 15 luglio 2021)Jr. torna da protagonista stavolta sul piccolo schermo. L’attore, volto per oltre dieci anni di Iron Man nelCinematic Universe, è al lavoro con HBO e A24 per adattare il romanzo vincitore del Premio Pulitzer di Viet Thanh Nguyen, The, in unatelevisiva. Il canale premium di WarnerMedia ha dato il via liberaproduzione di una prima stagione. Ilsudcoreano Park Chan-wook (Old Boy) dirigerà tutti gli episodi e sarà anche produttore esecutivo.Jr., tramite la sua società ...

Ultime Notizie dalla rete : Robert Downey

Jr. tornerà sugli schermi, questa volta televisivi, grazie alla miniserie The Sympathizer , un progetto che verrà diretto da Park Chan - wook . L'adattamento del romanzo scritto nel 2016 ...In Iron Man, il protagonista è Tony Stark interpretato daJr. Lui supereroe super - intelligente e super - multimiliardario, vede per la prima volta Natasha Romanoff, il nome di Black ...A distanza di quattro anni dallo splendido MademoisellePark Chan-wook sta per tornare in grande stile: il regista sudcoreano dirigerà Robert Downey Jr. per una serie di HBO. Trat ...Robert Downey Jr. sarà protagonista di The Sympathizer, minisere HBO che vedrà alla regia Park Chan-wook, autore di Oldboy ...