Riapertura stadi Serie A, club in pressing: si va verso un inizio al 50% (Di giovedì 15 luglio 2021) La Lega Serie A e i club chiedono la Riapertura totale degli stadi, ma il Governo potrebbe dare il via libera per cominciare al 50% Nel corso della presentazione dei calendari 2021/2022, il presidente della Lega Paolo Dal Pino ha ribadito ulteriormente le intenzioni della Serie A di riaprire gli stadi senza limitazioni in vista della nuova stagione. I club spingono con forza, puntando anche al fatto di fare da traino per i vaccini. Per entrare nell’impianto ci vorrà il green pass e per questo la campagna vaccinale potrebbe subire una spinta importante. Secondo quanto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) La LegaA e ichiedono latotale degli, ma il Governo potrebbe dare il via libera per cominciare al 50% Nel corso della presentazione dei calendari 2021/2022, il presidente della Lega Paolo Dal Pino ha ribadito ulteriormente le intenzioni dellaA di riaprire glisenza limitazioni in vista della nuova stagione. Ispingono con forza, puntando anche al fatto di fare da traino per i vaccini. Per entrare nell’impianto ci vorrà il green pass e per questo la campagna vaccinale potrebbe subire una spinta importante. Secondo quanto ...

