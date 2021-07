Presentata a Silverstone la monoposto 2022

(Di venerdì 16 luglio 2021) Presentato aun modello delledi Formula1 che vedremo in pista dal. Più asciutta rispetto alle attuali vetture, pneumatici da 18 pollici. Più effetto suolo sul fondo, copriruote per aderire maggiormente al suolo, serbatoi e fianchi più resistenti. E attenzione sempre crescente all'ambiente. Il musetto ha un andamento regolare e molto molto ampio dal cockpit fino in punta, tutt'altra scelta rispetto ai musetti stretti odierni.Inoltre, l'impressione è di una notevole, maggiore, altezza da terra. La mission della vetturaè quella di consentire ai piloti di poter seguire la macchina davanti ...

Advertising

Gazzetta_it : F1 2022, quanto è simile alla realtà la show car presentata a Silverstone - TeoSic58 : RT @Gazzetta_it: F1 2022, quanto è simile alla realtà la show car presentata a Silverstone - mimmostar11 : RT @Gazzetta_it: F1 2022, quanto è simile alla realtà la show car presentata a Silverstone - Gazzetta_it : F1 2022, quanto è simile alla realtà la show car presentata a Silverstone - FormulaPassion : L'analisi tecnica della #F12022 presentata oggi nel giovedì del #BritishGP -

Ultime Notizie dalla rete : Presentata Silverstone

Oggi astataun primo esemplare delle monoposto che vedremo in pista nel mondiale F1 ...Grandi novità in arrivo per la stagione 2022 della Formula 1 svelate oggi sul circuito di, dove è apparso un modello rappresentativo di come dovranno essere le vetture dal prossimo campionato. In realtà i cambiamenti erano stati pensati dalla Fia già per quest'anno, e poi ...Sullo storico circuito inglese è stato mostrato un esemplare a grandezza naturale delle monoposto che debutteranno nel campionato F1 del 2022. Semplificazione aerodinamica per una cornice destinata a ...Dal 2001 è passato a SportAutoMoto, settimanale di auto e moto da corsa e nel 2009 ha partecipato alla nascita di Omnicorse.it, prima che il sito entrasse nel network di Motorsport.com. Ha corso in tu ...