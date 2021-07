Possedete buoni fruttiferi postali? Attenzione alla data del 31 luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Poste Italiane informa di ricordarsi di fare molta Attenzione alla data del 31 luglio se si è possessori di buoni fruttiferi postali Tutti coloro che sono titolari di buoni fruttiferi postali dovranno fare molta Attenzione alla data del 31 luglio. Poste Italiane ha infatti diramato un avviso ai tantissimi italiani titolari dei titoli prescritti dal L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 15 luglio 2021) Poste Italiane informa di ricordarsi di fare moltadel 31se si è possessori diTutti coloro che sono titolari didovranno fare moltadel 31. Poste Italiane ha infatti diramato un avviso ai tantissimi italiani titolari dei titoli prescritti dal L'articolo proviene da Consumatore.com.

__EthelByrond__ : Prima spandete merda per tutto quello possedete, vi vantate per come vivete, per come mangiate, per come viaggiate,… -

Ultime Notizie dalla rete : Possedete buoni AMAZON PRIME DAY 2021: buoni sconto e offerte da non perdere Inoltre, non si tratta solo di queste 48 ore, da non perdere sono le offerte ed i buoni sconto che ... Non preoccupatevi se non ne possedete uno, c'è la possibilità di iscriversi ottenendo una prova ...

Città sostenibili, come sarà la città del futuro ... dar vita a un nuovo turismo e testare soprattutto i tre buoni motivi per cui varrebbe la pena ... "Ai miei cittadini ho solo detto: mettete la fibra in ogni casa che possedete, il cambiamento deve ...

Possedete buoni fruttiferi postali? Attenzione alla data del 31 luglio Consumatore.com Inoltre, non si tratta solo di queste 48 ore, da non perdere sono le offerte ed isconto che ... Non preoccupatevi se non neuno, c'è la possibilità di iscriversi ottenendo una prova ...... dar vita a un nuovo turismo e testare soprattutto i tremotivi per cui varrebbe la pena ... "Ai miei cittadini ho solo detto: mettete la fibra in ogni casa che, il cambiamento deve ...