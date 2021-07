Pickford e borraccia | il curioso retroscena sul portiere dell’Inghilterra

Leggi su novella2000

(Di giovedì 15 luglio 2021) IlsulIn questi giorni si sta parlando tantissimo dei protagonisti di Euro 2020 e in particolare dei giocatori che hanno disputato la finale. E a quanto pare non ci sono notizie che riguardano i neo Campioni d’Europa dell’Italia. In queste ore è spuntato unche riguarda il, L'articolo proviene da Novella 2000.