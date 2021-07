Morta giovane influencer, è caduta da una cascata per scattare un selfie: che tragedia! (Di giovedì 15 luglio 2021) Una giovane influencer è Morta dopo aver scattato un selfie: la ragazza è caduta da una cascata ed è Morta in ospedale Tragedia ad Hong Kong: una giovane influencer, da migliaia di follower su Instagram, è Morta dopo aver scattato un selfie. La giovane era intenta a scattare una foto sul bordo di una cascata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 15 luglio 2021) Unadopo aver scattato un: la ragazza èda unaed èin ospedale Tragedia ad Hong Kong: una, da migliaia di follower su Instagram, èdopo aver scattato un. Laera intenta auna foto sul bordo di unaL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Extranenne : RT @BarbaraRaval: Scrive #TheDefender (Children's Health defense) 'Un chirurgo che ha operato una giovane italiana morta a 18 anni per effe… - gal_gio : RT @BarbaraRaval: Scrive #TheDefender (Children's Health defense) 'Un chirurgo che ha operato una giovane italiana morta a 18 anni per effe… - MZorzy : RT @BarbaraRaval: Scrive #TheDefender (Children's Health defense) 'Un chirurgo che ha operato una giovane italiana morta a 18 anni per effe… - NelaBombelli : RT @BarbaraRaval: Scrive #TheDefender (Children's Health defense) 'Un chirurgo che ha operato una giovane italiana morta a 18 anni per effe… - NormalitaNuova : RT @BarbaraRaval: Scrive #TheDefender (Children's Health defense) 'Un chirurgo che ha operato una giovane italiana morta a 18 anni per effe… -