Migranti | Pianese Coisp | sette contagiati fuggiti da Hotspot Taranto

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 15 luglio 2021) “Proprio come temevamo,dei 33positivi al covid ospitati nell’di, sonoviolando le restrizioni e forzando il servizio di vigilanza” così annuncia Domenico, segretario generale del sindacato di Polizia. “La situazione dei Centri di Accoglienza in tutto il Paese è drammatica, poiché nelle condizioni di sovraffollamento in cui si trovano è impossibile riuscire a far rispettare il distanziamento sociale e le norme anti contagio, anche nel caso in cui vi siano più soggetti positivi. È a rischio la salute dei poliziotti, dei ...