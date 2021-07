Madrid avrà una piazza intitolata a Raffaella Carrà (Di giovedì 15 luglio 2021) Il legame, fortissimo, che univa Raffaella Carrà alla Spagna non è un segreto per nessuno. La grande artista ci aveva lavorato per tantissimi anni ed era molto amata da registi come Pedro Almodovar . ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 luglio 2021) Il legame, fortissimo, che univaalla Spagna non è un segreto per nessuno. La grande artista ci aveva lavorato per tantissimi anni ed era molto amata da registi come Pedro Almodovar . ...

Advertising

dottcafaro : A questo punto sono davvero irritato: #BrahimDiaz arriva in prestito, avrà la 10, quindi giocherà titolare, se farà… - mathildbauchard : RT @fraversion: in Spagna poche parole, subito i fatti: Madrid avrà una piazza intitolata a Raffaella Carrà, in Calle de Fuencarral, tra Ch… - terninrete : Madrid molto più veloce di Roma. Una “plaza” avrà il nome di Raffaella Carrà #RaffaellaCarrà #Madrid #Spagna #Roma - lorenzoniadrian : Madrid molto più veloce di Roma. Una “plaza” avrà il nome di Raffaella Carrà #RaffaellaCarrà #Madrid #Spagna #Roma - domenicomarock : RT @fraversion: in Spagna poche parole, subito i fatti: Madrid avrà una piazza intitolata a Raffaella Carrà, in Calle de Fuencarral, tra Ch… -