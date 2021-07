Le proteste contro il Green Pass obbligatorio in Francia (Di giovedì 15 luglio 2021) Non solo corsa alla vaccinazione: una serie di proteste e manifestazioni si sono svolte in tutta la Francia per l’obbligo di Green Pass e di vaccino per gli operatori sanitari. Dopo l’annuncio del presidente Macron circa 20 mila persone sono scese in piazza in una ventina di città, tra cui Parigi, Strasburgo, Marsiglia e Tolosa. Tafferugli e uso di gas lacrimogeni da parte degli agenti si sono registrati nella capitale, a Lione, a Montpellier e Nantes. Ad Annecy, nell’Alta Savoia, 200 manifestanti hanno forzato il cancello della prefettura e occupato il cortile dell’edificio. Nel giorno della festa nazionale del 14 luglio ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) Non solo corsa alla vaccinazione: una serie die manifestazioni si sono svolte in tutta laper l’obbligo die di vaccino per gli operatori sanitari. Dopo l’annuncio del presidente Macron circa 20 mila persone sono scese in piazza in una ventina di città, tra cui Parigi, Strasburgo, Marsiglia e Tolosa. Tafferugli e uso di gas lacrimogeni da parte degli agenti si sono registrati nella capitale, a Lione, a Montpellier e Nantes. Ad Annecy, nell’Alta Savoia, 200 manifestanti hanno forzato il cancello della prefettura e occupato il cortile dell’edificio. Nel giorno della festa nazionale del 14 luglio ...

