La Ue avvia due procedure di infrazione contro Polonia e Ungheria per discriminazioni della comunità Lgbtq+

(Di giovedì 15 luglio 2021) La Commissione europea hato duedil’e laper violazioni sull’uguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare nei confronti delle persone. I casi aperti nei confronti di Budapest includono la nuova legge che vieta ai minori di 18 anni i contenuti che «promuovono» o «ritraggono» la cosiddetta «divergenza dall’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, al cambiamento di sesso o all’omosessualità». Per quel che riguarda Varsavia, la Commissione ritiene che il governo non ha risposto in ...

Adesso Ungheria e Polonia hannomesi per rispondere alla Commissione. In caso contrario, Bruxelles può decidere di inviare loro un parere motivato, e in una fase successiva deferirli alla Corte ...Infine, ora sarà possibile utilizzare WhatsApp contemporaneamente su più dispositivi , ad esempiocomputer, cosa che prima non era possibile. Tweet Share WhatsApp MoreAlla presenza dei due imputati, don Gabriele Martinelli e don Enrico Radice, il Promotore di Giustizia, Roberto Zannotti, ha chiesto 8 anni di reclusione, ridotti a 4 anni, per don Gabriele Martinelli ...Le richieste di condanna sono state pronunciate dal Promotore di Giustizia vaticano. Domani altra udienza: saranno ascoltati gli avvocati dei due sacerdoti accusati di ...